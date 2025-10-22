Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Mercoledì 22 Ottobre 2025

Ketamina nascosta in casa: scoperto e denunciato a Urgnano

LE INDAGINI. Durante una perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno scoperto ketamina, ecstasy, hashish e materiale per il confezionamento. L’uomo, già con precedenti, è stato deferito alla Procura di Bergamo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il materiale sequestrato a Urgnano a casa di un 33enne nigeriano che spacciava ketamina
Il materiale sequestrato a Urgnano a casa di un 33enne nigeriano che spacciava ketamina

I Carabinieri di Urgnano hanno denunciato a piede libero un uomo di 33 anni, di origini nigeriane e residente in paese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nella mattinata di venerdì 10 ottobre, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio volta alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga. A seguito di indagini e riscontri informativi, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione del sospettato.

Durante le operazioni, l’uomo ha consegnato spontaneamente un piccolo quantitativo di ketamina, dichiarando che si trattava di droga destinata al solo uso personale. Tuttavia, la perquisizione accurata effettuata dai Carabinieri ha portato alla scoperta di ulteriori involucri contenenti la stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 17 grammi, oltre a una pastiglia di ecstasy, una modica quantità di hashish (circa un grammo), due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 470 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

All’interno dell’abitazione è stata inoltre rinvenuta una bottiglia contenente cloridrato di ketamina, principio attivo utilizzato per la produzione della sostanza stupefacente. Parte del materiale era nascosta in contenitori modificati per eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine. Tutto il materiale rinvenuto, insieme alla droga e al denaro, è stato posto sotto sequestro. L’uomo, già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urgnano
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Carabinieri