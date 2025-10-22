Ketamina nascosta in casa: scoperto e denunciato a Urgnano

I Carabinieri di Urgnano hanno denunciato a piede libero un uomo di 33 anni, di origini nigeriane e residente in paese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nella mattinata di venerdì 10 ottobre, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio volta alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga. A seguito di indagini e riscontri informativi, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione del sospettato.

Durante le operazioni, l’uomo ha consegnato spontaneamente un piccolo quantitativo di ketamina, dichiarando che si trattava di droga destinata al solo uso personale. Tuttavia, la perquisizione accurata effettuata dai Carabinieri ha portato alla scoperta di ulteriori involucri contenenti la stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 17 grammi, oltre a una pastiglia di ecstasy, una modica quantità di hashish (circa un grammo), due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 470 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.