La forza di Andrea: solo lui in Italia gioca a scacchi così

Occhi «magici»

Al suo incontro alla primaria è stata ancora la stessa insegnante ad accoglierlo a scuola: «Siamo tutti quanti molto orgogliosi di te Andrea – ha detto –: vedevamo in te un grande potenziale, ma nessuno poteva immaginare che saresti arrivato dove sei ora». Entrato in classe Andrea, come un campione famoso, ha rilasciato un’intervista agli alunni di quinta A e B che gli hanno rivolto domande di vario tipo. Da «Qual è il tuo pezzo di scacchi preferito» a «Qual è la tua mossa vincente» fino a «Quando è nata la tua passione per gli scacchi» e se «Un giorno vorrai diventare un giocatore professionista». Domande a cui Andrea, aiutato sempre dalla mamma e dal papà, ha risposto apertamente. Con alcuni alunni (che stanno anche loro partecipando a un corso di avviamento agli scacchi) si è anche confrontato con qualche mossa, muovendo i pezzi senza nemmeno guardare la scacchiera (che lui ha ben memorizzata in mente) posizionata sulla cattedra dell’aula.

Si allena a Spirano

Diventerà maestro

E ciò nonostante le sue difficoltà che, però, non gli hanno mai fatto perdere il sogno di diventare un giorno, come dichiarato, «un maestro di scacchi»: «E per questo motivo – ha raccontato ancora la sua ex insegnante di scuola elementare – sei un esempio per tutti quei ragazzi senza alcuna limitazione fisica che, ogni tanto, si lamentano di non riuscire a fare qualcosa». La prossima sfida di Andrea sarà, come detto, il torneo di scacchi scolastico provinciale in programma il 28 febbraio. Gli alunni di quinta A e B della primaria di Comun Nuovo faranno tutti il tifo per lui. E per dimostrargli tutta la loro vicinanza gli hanno regalato una cartelletta contenente il disegno di una scacchiera, un suo ritratto e le firme di tutti loro. E con una copertina nero azzurra con riportata sopra la scritta «Complimenti Andrea, sei un campione».