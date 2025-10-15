La segnalazione di una cittadina, denunciato un 30enne in un parco di Romano

L’uomo, un trentenne di origine marocchina, è stato sorpreso mentre compiva atti osceni su una panchina del parco, in presenza di alcuni minori.Grazie alla segnalazione al 112, gli agenti della polizia locale di Romano sono riusciti a rintracciare l’uomo che è stato immediatamente bloccato.

Dopo l’identificazione, l’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico con l’aggravante della presenza di minori. Contestualmente, è stato invitato ad allontanarsi dal territorio comunale di Romano di Lombardia. «Un grazie alla prontezza e la professionalità dimostrate dagli agenti di polizia locale e ribadisco il nostro impegno costante nella tutela della sicurezza, del decoro urbano e della vivibilità degli spazi pubblici. Invito la cittadinanza a collaborare attivamente, segnalando tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi comportamento sospetto o contrario alle regole di civile convivenza» ha commentato il sindaco di Romano Il Sindaco Gianfranco Gafforelli.