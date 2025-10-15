Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 15 Ottobre 2025

La segnalazione di una cittadina, denunciato un 30enne in un parco di Romano

IL CASO. L’intervento al parco della Concordia, nei pressi dell’ingresso del cimitero comunale, sabato 10 ottobre. L’uomo è stato denunciato e allontanato.

Un’auto della polizia locale di Romano
Un’auto della polizia locale di Romano

Romano di Lombardia

Nel pomeriggio di sabato scorso 11 ottobre , la polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale è intervenuta a seguito della segnalazione di una cittadina all’interno del Parco della Concordia, nei pressi dell’ingresso del cimitero comunale.

L’uomo, un trentenne di origine marocchina, è stato sorpreso mentre compiva atti osceni su una panchina del parco, in presenza di alcuni minori.Grazie alla segnalazione al 112, gli agenti della polizia locale di Romano sono riusciti a rintracciare l’uomo che è stato immediatamente bloccato.

Dopo l’identificazione, l’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico con l’aggravante della presenza di minori. Contestualmente, è stato invitato ad allontanarsi dal territorio comunale di Romano di Lombardia. «Un grazie alla prontezza e la professionalità dimostrate dagli agenti di polizia locale e ribadisco il nostro impegno costante nella tutela della sicurezza, del decoro urbano e della vivibilità degli spazi pubblici. Invito la cittadinanza a collaborare attivamente, segnalando tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi comportamento sospetto o contrario alle regole di civile convivenza» ha commentato il sindaco di Romano Il Sindaco Gianfranco Gafforelli.

