La segnalazione di una cittadina, denunciato un 30enne in un parco di Romano
IL CASO. L’intervento al parco della Concordia, nei pressi dell’ingresso del cimitero comunale, sabato 10 ottobre. L’uomo è stato denunciato e allontanato.
Romano di Lombardia
Nel pomeriggio di sabato scorso 11 ottobre , la polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale è intervenuta a seguito della segnalazione di una cittadina all’interno del Parco della Concordia, nei pressi dell’ingresso del cimitero comunale.
L’uomo, un trentenne di origine marocchina, è stato sorpreso mentre compiva atti osceni su una panchina del parco, in presenza di alcuni minori.Grazie alla segnalazione al 112, gli agenti della polizia locale di Romano sono riusciti a rintracciare l’uomo che è stato immediatamente bloccato.
Dopo l’identificazione, l’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico con l’aggravante della presenza di minori. Contestualmente, è stato invitato ad allontanarsi dal territorio comunale di Romano di Lombardia. «Un grazie alla prontezza e la professionalità dimostrate dagli agenti di polizia locale e ribadisco il nostro impegno costante nella tutela della sicurezza, del decoro urbano e della vivibilità degli spazi pubblici. Invito la cittadinanza a collaborare attivamente, segnalando tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi comportamento sospetto o contrario alle regole di civile convivenza» ha commentato il sindaco di Romano Il Sindaco Gianfranco Gafforelli.
