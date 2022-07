La sua «badante» va in pensione: chi assisterà il gatto Linguetta?

Da una parte la Fondazione Rubini di Romano, proprietaria dell’immobile dove abita il felino, dall’altra Maria Grazia Bersini Capoferri di Cividate al Piano. E in mezzo ci sta lui: il gatto Linguetta. Certamente ignaro di essere al centro di una polemica circa la sua futura eventuale collocazione. Da 12 anni questo felino che ha la mascella fratturata abita nel giardino e negli spazi adiacenti della Fondazione Rubini, nell’ ex collegio vescovile San Defendente. Da 12 anni Maria Grazie Bersini che lavora nella mensa self service della stessa Fondazione, si occupa di questo gatto . Nel senso che non può mangiare come gli altri gatti, va quindi imboccato e non può pulirsi il pelo come gli altri mici.