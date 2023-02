Ladri di biciclette e sigarette scoperti con le telecamere

Due maggiorenni e quattro minorenni sono stati individuati e denunciati per furto – anche aggravato – a Romano, dalla Polizia locale del Distretto della Bassa orientale. Il sistema di videosorveglianza è stato fondamentale per risalire all’identità dei denunciati. Così un minorenne nordafricano è stato individuato come il responsabile di ripetuti furti di bici nel parcheggio comunale della stazione. Alla struttura realizzata nell’ex magazzino merci delle Fs si può accedere solo con una card rilasciata dal Comune che aziona il cancello di ingresso . Il minore denunciato si è intrufolato al seguito di altre persone e ha rubato le bici non assicurate con catenelle e lucchetti. Ha poi potuto uscire liberamente perché per questa operazione non è più necessaria la card di ingresso.