Lavori in stazione, stop ai treni per Verdello e Seriate

Nuovi disagi in vista per chi deve spostarsi in treno tra sabato pomeriggio e domenica sera, sia verso Brescia che verso Milano. I collegamenti tra la stazione di Bergamo e le stazioni di Verdello (verso Milano) e Seriate (verso Brescia) saranno infatti interrotti e sostituiti con un servizio di autobus.

Le modifiche si sono rese necessarie per via dei lavori di potenziamento svolti da Rete Ferroviaria Italiana nei pressi della stazione di Bergamo. In particolare, dalle ore 17.40 di sabato 10 a fine servizio di domenica 11 febbraio i treni della linea Bergamo-Brescia circoleranno solo fra Brescia e Seriate. Fra Seriate e Bergamo sarà attivo un servizio sostitutivo su autobus. Dalle ore 15.20 alle ore 23.10 di domenica 11 febbraio, i treni delle linee Milano-Bergamo via Pioltello e Bergamo-Treviglio circoleranno solo fra Milano/Treviglio e Verdello. Fra Verdello e Bergamo saranno previsti invece bus sostitutivi. Le modifiche sono state concentrate nei giorni del fine settimana per evitare di creare disagi ai pendolari.