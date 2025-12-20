Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 20 Dicembre 2025
in aggiornamento

Litiga con una donna e la investe per cercare di ucciderla a Milano, arrestato 25enne di Treviglio

LE INDAGINI. Il venticinquenne è stato rintracciato dalla polizia locale di Milano dopo tre settimane.

Aveva litigato con la donna con cui si trovava in albergo e lì aveva cominciato a insultarla. Poi l’aveva attesa in strada tra via Porpora e via Lulli, zona Nord ovest di Milano: a bordo della sua Mercedes bianca con tettuccio nero l’aveva investita con l’intenzione di ucciderla. Gli agenti della polizia locale di Milano hanno quindi eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio nei confronti di un 25enne, nato a Treviglio.

I fatti risalgono al 27 novembre scorso, alle 4 del mattino. La donna, dopo l’investimento, lo ha riconosciuto da un profilo social, così come il portiere dell’albergo: elementi grazie ai quali, con l’analisi delle immagini delle telecamere e di testimoni, l’uomo è stato riconosciuto anche come l’investitore. La donna, uruguaiana, è rimasta ferita a una gamba, con un prognosi di 25 giorni. L’uomo è stato rintracciato e arrestato.

Treviglio
Bergamo
Milano
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Processo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Politica
politica interna