Litiga con una donna e la investe per cercare di ucciderla a Milano, arrestato 25enne di Treviglio

Aveva litigato con la donna con cui si trovava in albergo e lì aveva cominciato a insultarla. Poi l’aveva attesa in strada tra via Porpora e via Lulli, zona Nord ovest di Milano: a bordo della sua Mercedes bianca con tettuccio nero l’aveva investita con l’intenzione di ucciderla . Gli agenti della polizia locale di Milano hanno quindi eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio nei confronti di un 25enne, nato a Treviglio.

I fatti risalgono al 27 novembre scorso, alle 4 del mattino. La donna, dopo l’investimento, lo ha riconosciuto da un profilo social, così come il portiere dell’albergo: elementi grazie ai quali, con l’analisi delle immagini delle telecamere e di testimoni, l’uomo è stato riconosciuto anche come l’investitore. La donna, uruguaiana, è rimasta ferita a una gamba, con un prognosi di 25 giorni. L’uomo è stato rintracciato e arrestato.