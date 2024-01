Litigio nel parcheggio, 35enne ferito a coltellate

Tragedia sfiorata nella serata di lunedì 9 gennaio, a Treviglio, dove al culmine di una lite un uomo è stato accoltellato. Il ferito è un marocchino di 35 anni, mentre l’aggressore è un connazionale sulla quarantina che si è scagliato contro di lui ferendolo al collo e all’addome servendosi di un coltello. È accaduto in via Torta, in prossimità della palestra che sorge nei pressi del parcheggio. Il fatto è accaduto poco dopo le 20, quando i due uomini si trovavano nelle vicinanze dell’impianto sportivo cittadino. Da quanto si è potuto apprendere, i due si conoscevano, ma lunedì hanno iniziato a litigare. L’aggressore ha estratto un’arma da taglio per poi scagliarsi contro il 35enne, ferendolo seriamente al collo e all’addome.

Gli inquirenti stanno cercando di comprendere le ragioni del diverbio tra i due connazionali: non si esclude una questione legata a stupefacenti. L’aggressione si è consumata nelle immediate vicinanze della palestra, mentre alcuni genitori erano in attesa dei figli che in quel momento erano nell’impianto sportivo. A richiamare la loro attenzione sono state le urla dei due contendenti. Sono stati loro ad accorgersi delle condizioni del ferito e a dare l’allarme, allertato i soccorsi e il commissariato di polizia di Treviglio.