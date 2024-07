Lutto cittadino a Fontanella per Anna: «È la bambina di tutti»

Un’ondata di vicinanza e affetto: «Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno speso un pensiero per Anna, perché sono veramente tanti». Francesco Greco e la compagna Antonella, circondati da tutta la comunità, dovranno dare oggi l’ultimo saluto alla piccola Anna, la bimba di sei mesi morta mercoledì all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a quasi cinque mesi dal terribile incidente stradale di fine febbraio a Strozza.

I funerali saranno celebrati sabato 20 luglio alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Cassiano a Fontanella. La piccola salma arriverà direttamente dall’ospedale.

Per chi volesse ricordare la bimba con un segno, Francesco e Antonella hanno chiesto via Facebook di non portare fiori ma di fare una donazione alle associazioni «La Casa di Leo» di Treviolo, agli «Amici della Pediatria» del Papa Giovanni XXIII e alla struttura riabilitativa «La Nostra Famiglia» di Bosisio Parini, dove Anna è stata ospite per un lungo periodo.

La storia di Francesco e Antonella

Francesco Greco, 35 anni, e la sua compagna Antonella, 30, erano arrivati ad abitare a Fontanella, da Bolgare, a settembre 2023. Proprio a Fontanella Anna sarebbe cresciuta, ed è per questo che i suoi genitori hanno voluto che venga tumulata nel cimitero locale.

Il sindaco Mauro Brambilla giovedì ha firmato un’ordinanza con cui ha proclamato per oggi il lutto cittadino. «La notizia della scomparsa della piccola Anna – scrive il primo cittadino sui canali social istituzionali – ci ha lasciati senza parole. Anna ha lottato coraggiosamente per cinque mesi dopo un terribile incidente stradale nel quale è stata coinvolta insieme alla sua famiglia. In segno di rispetto e cordoglio, ho proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani. Invito tutti i nostri concittadini a unirsi in preghiera, esprimo la mia personale vicinanza e quella dell’intera nostra comunità alla famiglia Greco in questo momento di profonda tristezza. Di cuore, sentite condoglianze ai genitori e ai famigliari tutti».

Anche il parroco don Diego Poli, che officerà la messa funebre, esprime la vicinanza sua e della comunità parrocchiale ai famigliari: «Piangiamo una bambina che è diventata la bambina di tutti. In un momento come questo dobbiamo idealmente prenderci per mano, guardarci negli occhi e pregare che Anna tocchi il cuore di chi causa la morte di tanti bimbi innocenti nel mondo. Talmente tanti da non fare più neanche notizia». Non sono escluse, in futuro, iniziative pubbliche in ricordo della piccola.