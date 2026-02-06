Malore in macchina mentre va al lavoro: Sabbio piange «Tony», morto a 54 anni

Come ogni mattina, si stava recando alla «Candy» di Brugherio, azienda di elettrodomestici per cui lavorava. All’altezza di Busnago, in via Italia, ha però accusato un malore improvviso, che gli è stato fatale. Avrebbe quindi perso il controllo della sua auto, finendo per schiantarsi contro un furgoncino. Antonio Valicenti, 54 anni, è morto così nella prima mattina di giovedì, poco dopo le 5. Inutili i tentativi di salvarlo da parte di un’ambulanza e di un’automedica, intervenute in codice rosso per trasportare l’uomo all’ospedale di Vimercate. Non ha riportato ferite, invece, il conducente del furgoncino con cui si è scontrato.

Abitava da molti anni a Dalmine, nella frazione di Sabbio, ma era originario di Brugherio, nella provincia di Monza e Brianza. Antonio era sposato e aveva una figlia al primo anno di università e un figlio più piccolo di 17 anni.