Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Venerdì 06 Febbraio 2026

Malore in macchina mentre va al lavoro: Sabbio piange «Tony», morto a 54 anni

IL LUTTO. Antonio Valicenti, 54 anni, è morto così nella prima mattina di ieri, poco dopo le 5.

P. G.
P. G.
Sul posto un’ambulanza
Sul posto un’ambulanza

Dalmine

Come ogni mattina, si stava recando alla «Candy» di Brugherio, azienda di elettrodomestici per cui lavorava. All’altezza di Busnago, in via Italia, ha però accusato un malore improvviso, che gli è stato fatale. Avrebbe quindi perso il controllo della sua auto, finendo per schiantarsi contro un furgoncino. Antonio Valicenti, 54 anni, è morto così nella prima mattina di giovedì, poco dopo le 5. Inutili i tentativi di salvarlo da parte di un’ambulanza e di un’automedica, intervenute in codice rosso per trasportare l’uomo all’ospedale di Vimercate. Non ha riportato ferite, invece, il conducente del furgoncino con cui si è scontrato.

Abitava da molti anni a Dalmine, nella frazione di Sabbio, ma era originario di Brugherio, nella provincia di Monza e Brianza. Antonio era sposato e aveva una figlia al primo anno di università e un figlio più piccolo di 17 anni.

A Dalmine era conosciuto soprattutto nell’ambiente della palestra di Sabbio, in via Divisione Julia. «Antonio, da tutti conosciuto come “Tony”, era una persona squisita, molto gioviale e allegra, estremamente solare – è il ricordo del titolare della palestra, Alessio Rota –. Veniva qui da almeno 25 anni: aveva una capacità rara di legare con le persone che incontrava. Era conosciuto da tutti grazie alla sua simpatia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalmine
Brugherio
Busnago
Vimercate
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Lavoro
Impiego
Salute
Malattia
Sociale
famiglia
Alessio Rota
candy