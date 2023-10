Maltrattamenti ed estorsione alla madre anziana, scatta il «Codice rosso»: arrestato

Nella mattina di giovedì i Carabinieri del Comando provinciale di Bergamo hanno arrestato un 40enne italiano, con precedenti di polizia specifici, per estorsione e maltrattamenti nei confronti della madre 83enne. Le numerose segnalazioni alla Stazione dei Carabinieri di Caravaggio, nelle quali si faceva riferimento a violenze fisiche subite da un’anziana donna da parte del figlio convivente, hanno consentito ai Carabinieri di avviare il protocollo operativo relativo al «Codice rosso», finalizzato alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere: questa procedura, attraverso il tempestivo coordinamento operato dalla Procura di Bergamo, ha consentito al Nucleo investigativo dei Carabinieri di Bergamo di avviare immediatamente le indagini necessarie a verificare la fondatezza della segnalazione.

Le preziose informazioni fornite spontaneamente ai Carabinieri da più persone informate sui fatti sono state determinanti per il buon esito dell’operazione ed hanno permesso agli inquirenti di delineare sin da subito un chiaro quadro investigativo, tanto da consentire un tempestivo intervento all’ennesima lite, nella quale la vittima era stata ripetutamente insultata, minacciata ed aggredita, allo scopo di ottenere del denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti. L’uomo, bloccato dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio e della Stazione di Caravaggio, è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle operazioni, è stato portato nel carcere di Bergamo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.