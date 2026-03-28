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Cronaca / Pianura Sabato 28 Marzo 2026

Martinengo, mostra il rasoio in spogliatoio e ferisce inavvertitamente il compagno di classe

L’INCIDENTE. Un tredicenne estrae un rasoio mentre si trova a scuola e ferisce accidentalmente un compagno durante l’ora di lezione. L’episodio si è verificato a Martinengo nel primo pomeriggio di venerdì 27 marzo, all’interno della palestra della scuola di via Allegreni.

Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

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Martinengo, mostra il rasoio in spogliatoio e ferisce inavvertitamente il compagno di classe

Martinengo

Intorno alle 13.30 una classe terza stava terminando la lezione di educazione fisica e si apprestava a rientrare negli spogliatoi, dove è avvenuto l’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe preso dallo zaino un rasoio con lametta usa e getta, probabilmente per atteggiarsi davanti ai compagni. Nel maneggiarlo avrebbe però colpito accidentalmente al braccio un coetaneo, procurandogli un taglio. Immediato l’intervento degli insegnanti, che hanno allertato il 112. Il giovane ferito è stato medicato sul posto: la lesione si è rivelata lieve, ma il ragazzo è apparso comprensibilmente scosso.

Compagni e docenti gli sono stati accanto per tranquillizzarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. Dalle informazioni raccolte non emergono contrasti o precedenti tra i due studenti, elemento che conferma l’assenza di liti o colluttazioni e rafforza l’ipotesi di un gesto imprudente degenerato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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