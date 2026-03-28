Martinengo, mostra il rasoio in spogliatoio e ferisce inavvertitamente il compagno di classe

Intorno alle 13.30 una classe terza stava terminando la lezione di educazione fisica e si apprestava a rientrare negli spogliatoi, dove è avvenuto l’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe preso dallo zaino un rasoio con lametta usa e getta, probabilmente per atteggiarsi davanti ai compagni. Nel maneggiarlo avrebbe però colpito accidentalmente al braccio un coetaneo, procurandogli un taglio. Immediato l’intervento degli insegnanti, che hanno allertato il 112. Il giovane ferito è stato medicato sul posto: la lesione si è rivelata lieve, ma il ragazzo è apparso comprensibilmente scosso.