Martinengo, scarti di eternit buttati nella roggia

Nella notte tra venerdì e sabato la roggia Ciurlina di Martinengo è stata trasformata da ignoti in una discarica di rifiuti pericolosi a cielo aperto, con l’abbandono di numerose tettoie in eternit. La polizia locale sta cercando di individuare chi ha gettato il materiale, in due punti della sponda della roggia di via Gromaglie, nella zona nordovest al confine con il territorio di Ghisalba. Gli scarti corrispondono a circa 80 metri quadrati di copertura. La polizia locale ha raccolto le testimonianze di alcuni residenti, che avrebbero sentito verso le tre di sabato l’arrivo di un veicolo e quello che poteva essere il rumore di materiale pesante scaricato.