«Mi ha rubato 400 mila euro». L’ex idraulico spiega al gip perché ha ucciso l’imprenditore

in aggiornamento

Omicidio di Casale. Domenico Gottardelli ha ammesso le proprie responsabilità davanti al giudice del tribunale di Cremona. Anni fa gli era sparita l’ingente somma in contanti, risparmi di una vita che custodiva in garage. E si era messo in testa che a prenderglieli poteva essere stato soltanto l’amico Fausto Gozzini. Così mercoledì l’ha chiamato e raggiunto in ditta. Dopo avergli sparato, si è seduto sul divano dell’azienda. «Mi sono tolto un peso», ha detto al gip.