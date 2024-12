Minorenni sorpresi a giocare in sala slot: attività sospesa per cinque giorni

La lite si legge in una nota della Questura «ha determinato il diffondersi di un concreto ed elevato sentimento di allarme tra i frequentatori di altri locali della zona, tanto da evidenziare una situazione di pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica . Il provvedimento del Questore, adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stato notificato al titolare della sala con obbligo di affissione all’esterno di un cartello recante la dicitura “Chiuso su disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza”.

Cavernago, licenza sospesa per 5 giorni

Su disposizione del questore di Bergamo, lo scorso 20 dicembre i carabinieri della stazione di Calcinate hanno notificato al gestore di una sala slot di Cavernago un’ordinanza di chiusura dell’attività per cinque giorni. Il provvedimento è stato emesso in seguito a una segnalazione fatta dai Carabinieri, che hanno riscontrato gravi irregolarità durante i controlli effettuati nei mesi scorsi.

In particolare, i militari di Calcinate hanno accertato la presenza di minorenni intenti a giocare alle slot machine, in violazione delle normative vigenti. Inoltre, è emerso che il titolare avrebbe utilizzato la propria tessera fiscale per consentire l’accesso al gioco a clienti sprovvisti di documenti, eludendo così i controlli previsti dalla legge.La sospensione dell’attività rappresenta una misura decisa per contrastare comportamenti illeciti e garantire il rispetto delle regole nel settore del gioco d’azzardo, con l’obiettivo di tutelare i minori e prevenire abusi.