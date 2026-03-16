Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Lunedì 16 Marzo 2026

Misano, rubati i pluviali in rame della chiesa di San Rocco

IL COLPO. Furto di pluviali, nella notte fra sabato e domenica 15 marzo, alla chiesetta di San Rocco, in pieno centro abitato a Misano.

Luca Maestri
Luca Maestri
La chiesetta di San Rocco
La chiesetta di San Rocco

Ad accorgersi che dalle facciate mancavano pezzi dei canali verticali che convogliano l’acqua dal tetto fino a terra sono state, domenica mattina presto, le volontarie che aprono e chiudono il piccolo luogo di culto. Immediata la chiamata al sindaco Ivan Tassi e all’amministratore parrocchiale don Giansante Fusar Imperatore, parroco di Caravaggio, Vidalengo e Masano. San Rocco è situata all’incrocio fra le vie Maestri, Marconi, Roma, Martiri e Caroni ma nessuno ha visto o sentito nulla.

Di sicuro i ladri hanno agito nel giro di pochi minuti. L’entità del danno è ancora da quantificare ma pare non si andrà oltre il migliaio di euro o poco più. Resta lo sfregio morale arrecato a un luogo di profonda devozione, al quale i misanesi sono molto legati.

Si useranno i filmati delle telecamere

«Telecamere puntate sulla chiesetta –ha riferito il sindaco Tassi – non ne abbiamo ma la videosorveglianza comunale nella zona non manca. Da lunedì la polizia locale visionerà le immagini che speriamo possano contribuire alle indagini, affidate ai carabinieri di Caravaggio che hanno subito effettuato un sopralluogo». È la prima volta che San Rocco è oggetto di un furto del genere ma nel recente passato non si ricordano nemmeno episodi di furti o vandalismi all’interno dell’edificio. «Non siamo molto fortunati, diciamo così, quanto a sottrazione di rame qui a Misano – ha proseguito Tassi – dal momento che a febbraio avevamo subìto il furto di pluviali alla scuola dell’infanzia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Misano di Gera d'Adda
Caravaggio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Politica
Enti locali
Arte, cultura, intrattenimento
Monumenti, Siti storici
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Ivan Tassi
Giansante Fusar Imperatore
Luca Maestri
Polizia Locale
Carabinieri