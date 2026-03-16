Misano, rubati i pluviali in rame della chiesa di San Rocco

Ad accorgersi che dalle facciate mancavano pezzi dei canali verticali che convogliano l’acqua dal tetto fino a terra sono state, domenica mattina presto, le volontarie che aprono e chiudono il piccolo luogo di culto. Immediata la chiamata al sindaco Ivan Tassi e all’amministratore parrocchiale don Giansante Fusar Imperatore, parroco di Caravaggio, Vidalengo e Masano. San Rocco è situata all’incrocio fra le vie Maestri, Marconi, Roma, Martiri e Caroni ma nessuno ha visto o sentito nulla.

Di sicuro i ladri hanno agito nel giro di pochi minuti. L’entità del danno è ancora da quantificare ma pare non si andrà oltre il migliaio di euro o poco più. Resta lo sfregio morale arrecato a un luogo di profonda devozione, al quale i misanesi sono molto legati.

Si useranno i filmati delle telecamere