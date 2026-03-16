Misano, rubati i pluviali in rame della chiesa di San Rocco
IL COLPO. Furto di pluviali, nella notte fra sabato e domenica 15 marzo, alla chiesetta di San Rocco, in pieno centro abitato a Misano.
Ad accorgersi che dalle facciate mancavano pezzi dei canali verticali che convogliano l’acqua dal tetto fino a terra sono state, domenica mattina presto, le volontarie che aprono e chiudono il piccolo luogo di culto. Immediata la chiamata al sindaco Ivan Tassi e all’amministratore parrocchiale don Giansante Fusar Imperatore, parroco di Caravaggio, Vidalengo e Masano. San Rocco è situata all’incrocio fra le vie Maestri, Marconi, Roma, Martiri e Caroni ma nessuno ha visto o sentito nulla.
Di sicuro i ladri hanno agito nel giro di pochi minuti. L’entità del danno è ancora da quantificare ma pare non si andrà oltre il migliaio di euro o poco più. Resta lo sfregio morale arrecato a un luogo di profonda devozione, al quale i misanesi sono molto legati.
Si useranno i filmati delle telecamere
«Telecamere puntate sulla chiesetta –ha riferito il sindaco Tassi – non ne abbiamo ma la videosorveglianza comunale nella zona non manca. Da lunedì la polizia locale visionerà le immagini che speriamo possano contribuire alle indagini, affidate ai carabinieri di Caravaggio che hanno subito effettuato un sopralluogo». È la prima volta che San Rocco è oggetto di un furto del genere ma nel recente passato non si ricordano nemmeno episodi di furti o vandalismi all’interno dell’edificio. «Non siamo molto fortunati, diciamo così, quanto a sottrazione di rame qui a Misano – ha proseguito Tassi – dal momento che a febbraio avevamo subìto il furto di pluviali alla scuola dell’infanzia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA