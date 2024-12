Nella notte con richiami acustici e reti vietate, fermato bracconiere a Mozzanica

Come si è svolto l’intervento

Il materiale sequestrato

Il bracconiere, un cacciatore residente nella Bassa Val Seriana, è stato trovato in possesso di due reti da 12 e 13 metri, richiami acustici elettromagnetici e attrezzature per il montaggio rapido delle reti. Inoltre, nella sua auto sono stati rinvenuti un tordo detenuto illegalmente e altra strumentazione.

Le perquisizioni nelle abitazioni hanno portato al sequestro di:

• 60 uccelli vivi, tra cui tordi e cesene, molti privi di anelli identificativi o con anelli contraffatti.

• Attrezzature per la falsificazione degli anelli, tra cui dilatatori e pinze.

• 13 armi da fuoco, di cui 6 non custodite correttamente, 2 non denunciate e una mancante.