Omicidio di Martinengo, Caryl Menghetti potrà affrontare il processo

Caryl Menghetti, la donna che il 25 gennaio uccise il marito Diego Rota nella loro villetta di Martinengo , può affrontare il processo, che inizierà il 12 luglio. La capacità di stare in giudizio è stata accertata dai periti del tribunale, che entro una decina di giorni visiteranno nuovamente la donna per rispondere al secondo quesito: se la 45enne, al momento dei fatti, fosse capace di intendere e di volere. Entro fine giugno si attende la risposta che riveste una particolare importanza per il futuro della donna. Anche la difesa ha nominato un proprio consulente: lo psichiatra Marco Garbarini.