«On the Road», ultimi posti disponibili: giovani over 16 nei panni di forze dell’ordine e soccorritori

Ultimi posti disponibili per la diciassettesima edizione del progetto On the Road che, in provincia di Bergamo, avrà luogo dal 10 al 16 giugno. Giovani over 16 anni possono candidarsi (compilando l’apposito modulo su www.ragazziontheroad.it ) a vivere un percorso educativo di affiancamento a forze dell’ordine e soccorritori. Partecipazione aperta a ragazzi e ragazze residenti nei Comuni di: Alzano Lombardo, Arcene, Azzano San Paolo, Bonate Sotto, Brusaporto, Dalmine, Levate, Lurano, Martinengo, Orio al Serio, Osio Sotto, Ponte San Pietro, Scanzorosciate, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Spirano, Stezzano, Suisio, Torre Boldone,Treviglio, Treviolo, Verdellino, Verdello, Zogno.

L’iniziativa On the Road

Il progetto «On the Road», ideato dal giornalista Alessandro Invernici e promosso dall’omonima associazione socio educativa, presieduta da Egidio Provenzi, gode del patrocinio della Provincia di Bergamo ed è attivo ad oggi in altre sei province della Lombardia - Brescia, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Sondrio e Varese. In espansione a livello nazionale, è attenzionato dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Negli anni, in oltre 130 Comuni del Nord Italia, ha coinvolto oltre 1.300 giovani i quali hanno potuto toccare con mano e comprendere da vicino, in turni di servizio reali, il ruolo di chi vigila e si occupa di prevenzione e sicurezza sul territorio.

Il progetto «On the Road» Dal 10 al 16 giugno i partecipanti all’edizione estiva del progetto On the Road saranno schierati sugli scenari d’intervento: dal turno in ambulanza fino alla shock room degli ospedali e, ancora, in pattuglia con la Polizia locale, con i Vigili del Fuoco, con la Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in gommone con i sommozzatori, con il Soccorso Alpino, i City Angels, a fianco di Carabinieri. Diventando anche testimonial tra i giovani del Numero d’emergenza Unico Europeo 112 e dell’app «Where ARE U».

Ultimi posti disponibili, ecco dove

Iscrizioni aperte per ragazzi dai 16 ai 20 anni compilando l’apposito form sul sito www.ragazziontheroad.it oppure scrivendo alla mail [email protected]. Posti ancora disponibili per i residenti nei Comuni di: Arcene, Bonate Sotto, Dalmine, Lurano, Martinengo, Orio al Serio, Ponte San Pietro, Verdellino.