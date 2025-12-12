Burger button
Cronaca / Pianura
Venerdì 12 Dicembre 2025

Osio Sotto, inseguimento tra le vie del paese: arrestato 27enne

L’EPISODIO. L’uomo è fuggito alla vista dei carabinieri, ne è nato un inseguimento in auto. Fermato, è accusato di spaccio di droga.

Osio Sotto

Nel pomeriggio del 10 dicembre carabinieri di Osio Sotto hanno arrestato un 27enne di origine marocchina, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di detenzione di cocaina ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 15.30, lungo corso Vittorio Veneto, il giovane – alla guida di una Hyundai i10 – avrebbe accelerato bruscamente alla vista della pattuglia, dando il via a una fuga tra le vie del paese.

Ritrovata l’auto e rintracciato il fuggitivo

Le ricerche sono scattate immediatamente. I militari hanno rinvenuto poco dopo, in via Caduti del Lavoro, l’auto abbandonata e successivamente sequestrata. Il 27enne, che nel frattempo si era allontanato a piedi, è stato individuato e bloccato dai militari.

Sequestrati 15 grammi di cocaina

La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di recuperare circa 15 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, ritenute pronte per la cessione. L’uomo è stato arrestato e accompagnato alla Casa Circondariale di Bergamo, su disposizione del Pubblico Ministero di turno.

Disposto il divieto di dimora

Nella mattinata successiva, al termine dell’udienza con rito direttissimo, il giudice ha applicato la misura del divieto di dimora nella provincia di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Osio Sotto
Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Carabinieri