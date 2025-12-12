Osio Sotto, inseguimento tra le vie del paese: arrestato 27enne

Nel pomeriggio del 10 dicembre carabinieri di Osio Sotto hanno arrestato un 27enne di origine marocchina, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di detenzione di cocaina ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 15.30, lungo corso Vittorio Veneto, il giovane – alla guida di una Hyundai i10 – avrebbe accelerato bruscamente alla vista della pattuglia, dando il via a una fuga tra le vie del paese.

Ritrovata l’auto e rintracciato il fuggitivo

Le ricerche sono scattate immediatamente. I militari hanno rinvenuto poco dopo, in via Caduti del Lavoro, l’auto abbandonata e successivamente sequestrata. Il 27enne, che nel frattempo si era allontanato a piedi, è stato individuato e bloccato dai militari.

Sequestrati 15 grammi di cocaina

La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di recuperare circa 15 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, ritenute pronte per la cessione. L’uomo è stato arrestato e accompagnato alla Casa Circondariale di Bergamo, su disposizione del Pubblico Ministero di turno.

Disposto il divieto di dimora