Palosco: la tragedia di Emilia, il figlio in ospedale. In mattinata l’interrogatorio

All’indomani della tragedia la vita a Palosco sembra proseguire come sempre, ma con un’ombra sopra. Quella che tutti sapevano gravare sulla villetta di via Paolo VI dove Emilia Bianchi viveva con il figlio 47enne – fermato con l’accusa di omicidio – e che ora si è diffusa in tutta la comunità, dove la 70enne era molta conosciuta. In primis per i lunghi anni come fiorista del paese, sempre attiva dietro al bancone del negozio un tempo pieno essenze e di clienti, ricavato in uno spazio al piano terra dell’abitazione. «Dietro aveva anche il vivaio», racconta una signora nel piazzale fuori dall’abitazione. Ha gli occhi bassi, lucidi: «Si arriva sempre tardi», dice sconsolata, prima di allontanarsi.

Le testimonianze

Qualcuno osserva da lontano, piccoli gruppi di persone che quasi fuggono nel sentire la parola «giornalista». Qualcun altro si apre raccontando qualcosa di più di quella donna riservata, ma di buon cuore e dal carattere forte che era Emilia Bianchi: rimasta vedova circa quarant’anni fa, aveva cresciuto da sola i tre figli – i due che vivevano al piano superiore e una terza figlia, che ora abita fuori paese – nella villetta costruita dal marito, muratore, dividendosi tra lavoro e famiglia. Pur non facendo parte del tessuto associativo locale, in paese tutti la conoscevano per la sua storica attività, per i lavori saltuari come donna delle pulizie che svolgeva da quando aveva abbassato le serrande, ma anche per la difficile situazione famigliare che non sempre era rimasta dentro le mura di casa. I litigi, le urla, i vicini di casa li avevano sentiti da fuori. «Devi farti curare», avrebbe gridato una sera, abbastanza da farsi sentire dai vicini. Ma era la 70enne a confidarsi con gli amici e i coscritti, a raccontare le difficoltà nel gestire il figlio, attualmente disoccupato, con problemi legati all’0uso di sostanze stupefacenti. La stanchezza, l’impotenza e anche il timore – che oggi verrebbe definito presagio – di quello che sarebbe potuto succedere. «Diceva che la notte si chiudeva a chiave in camera sua, perché aveva paura», racconta un compaesano.

Il fronte giudiziario

Intanto, sul fronte giudiziario, oggi - 10 novembre - si attende l’interrogatorio di Mattia Bonassi, 47 anni, accusato dell’omicidio della madre. Assistito dall’avvocato Alessandro Rossini, sarà sentito in ospedale dal gip. La Procura conferirà poi l’incarico per l’autopsia al medico legale dell’ospedale di Pavia Silvia Visonà, che già ha visionato il corpo domenica. Un primo esame visivo che ha permesso di ritenere che siano stati oltre 30 i fendenti che hanno raggiunto la 70enne Emilia Bianchi, che sarebbe stata colpita mentre si trovava già nel suo letto la notte tra venerdì e sabato. Domenica mattina la scoperta, e sul posto sono arrivati i carabinieri di Martinengo, della Compagnia di Treviglio, del Nucleo investigativo di Bergamo e Treviglio.

Allertati i carabinieri

L’attenzione ora è puntata su un coltello ritrovato fuori dalla villetta, che potrebbe essere stato lanciato all’esterno dopo il delitto: non ci sarebbero tracce evidenti di sangue, ma questo potrebbe essere stato lavato via dalla pioggia. Al vaglio anche le immagini delle telecamere, che avrebbero anche ripreso la donna venerdì pomeriggio in paese. Da quanto si è appreso, la coabitazione tra madre e figlio non era semplice.

Durante la convivenza, in un’unica occasione a gennaio, la donna aveva chiamato i carabinieri per segnalare che il figlio la stava picchiando. Poi non aveva voluto presentare denuncia, ma le forze dell’ordine avevano proceduto d’ufficio e la Procura aveva quindi aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di minacce e percosse. L’anziana, che aveva detto ai carabinieri che si trattava del primo episodio, non era intenzionata a dare un seguito a quella richiesta di intervento. Ma le forze dell’ordine avevano messo in atto un servizio di monitoraggio della situazione, da cui però non sono emersi ulteriori episodi o elementi che potessero far scattare l’allarme. In assenza di questi e della denuncia della donna, il fascicolo si avvia verso l’archiviazione.