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Cronaca / Pianura Lunedì 18 Maggio 2026

Pontirolo Nuovo, arrestato un 50enne per spaccio: sequestrati oltre 400 grammi di hashish

L’INTERVENTO. In azione dopo le segnalazioni dei cittadini per un via vai sospetto nel centro storico. Determinante il fiuto del cane antidroga Ziggy.

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Redazione Web
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Pontirolo Nuovo, arrestato un 50enne per spaccio: sequestrati oltre 400 grammi di hashish
Il materiale e la droga sequestrata dai carabinieri

Pontirolo Nuovo

Oltre 400 grammi di hashish, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte per la cessione, e due bilancini di precisione. È quanto hanno rinvenuto i carabinieri della Stazione di Fara Gera d’Adda nella serata di venerdì 15 maggio, durante un’operazione antidroga condotta a Pontirolo Nuovo con il supporto della polizia locale e del Nucleo carabiniericinofili di Orio al Serio.

Le segnalazioni dei residenti

L’attività investigativa era partita da alcune segnalazioni di cittadini, insospettiti da un anomalo via vai nei vicoli del centro storico. Nel tardo pomeriggio i militari hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione di un uomo ritenuto coinvolto in possibili attività di spaccio.

Perquisita la casa

Il 50enne, cittadino italiano, è stato fermato dopo essere uscito dall’immobile e sottoposto a controllo. La successiva perquisizione, estesa all’abitazione nella sua disponibilità, ha permesso di trovare circa 25 grammi di hashish e due bilancini di precisione, materiale ritenuto compatibile con l’attività di confezionamento della droga.

All’interno, grazie al supporto del cane antidroga Ziggy del Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio, sono stati rinvenuti altri 400 grammi circa di hashish, in parte già suddivisi in dosi

Gli accertamenti successivi hanno portato i carabinieri a individuare un secondo immobile, al piano terra dello stesso stabile e nella disponibilità dell’uomo. All’interno, grazie al supporto del cane antidroga Ziggy del Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio, sono stati rinvenuti altri 400 grammi circa di hashish, in parte già suddivisi in dosi.

Al termine delle attività il 50enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella mattinata successiva è comparso davanti al Tribunale di Bergamo per il rito direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto, applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

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