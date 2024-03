Pontirolo, sei auto bruciate in sei mesi: «Alziamo la guardia»

Sei automobili bruciate nel giro di sei mesi, quattro direttamente e due come «danni collaterali» perché posteggiate vicino alle altre. Cosa sta succedendo a Pontirolo Nuovo? Se lo chiedono gli abitanti e soprattutto le proprietarie di due delle automobili date alle fiamme, una Fiat 500 e una Seat León, entrambe date alle fiamme in via San Michele, nel parcheggio accanto al municipio: le due auto sono di proprietà delle due socie del vicino «Bar Flowers».

Nuovo rogo venerdì sera

La 500 era stata incendiata a inizio febbraio e le fiamme avevano completamente distrutto l’utilitaria e anche il vicino gazebo esterno del bar, mentre l’incendio della León risale alle 20 di venerdì sera, 22 marzo, ma il rogo è stato fortunatamente contenuto al solo abitacolo interno grazie all’intervento della proprietaria dell’auto: «Stavo servendo al bancone – racconta – quando un amico mi ha detto che usciva fumo da un’auto, che poi era la mia. Sono uscita con l’estintore e sono riuscita a contenere le fiamme, che hanno comunque danneggiato l’interno». La stessa barista ha quindi chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio, che hanno messo in sicurezza la vettura, e i carabinieri di Fara d’Adda, che l’hanno posta sotto sequestro per accertamenti. Per appiccare l’incendio è stato infranto il finestrino del passeggero e gettato del liquido infiammabile. Il fatto che lo stesso destino era toccato, un mese e mezzo fa, anche all’auto dell’altra socia del bar e che di auto parcheggiate in via San Michele venerdì sera ce n’erano diverse, pone un lecito interrogativo: non è che si tratta di agguati mirati alle due bariste? Secondo le interessate, no: «Non sappiamo cosa pensare e non abbiamo idea di chi possa essere stato – spiega la proprietaria della León –: non abbiamo mai subìto alcun genere di minacce, né abbiamo mai litigato con qualcuno o avuto dei problemi. Come in tutti i locali, anche qui da noi c’è gente che viene e gente che va. E poi ci sono stati anche altri incendi di auto di persone che nulla hanno a che fare con noi e che nemmeno frequentano il nostro bar. Non è che è stata una combinazione il fatto che abbiano colpito proprio le nostre due? Oppure che si tratti di un depistaggio?».

La 500 avvolta dalle fiamme Il sopralluogo dopo il rogo alla León venerdì sera

Indagini in corso