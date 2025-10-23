Pontirolo, uccise 42enne che voleva vendicare la figlia: condannato a 15 anni

Il 28 dicembre scorso uccise a colpi di pistola un 42enne, Roberto Guerrisi, all’esterno della ditta Db Car di Pontirolo Nuovo . Giovedì 23 ottobre Rocco Modaffari, 59enne attualmente agli arresti domiciliari, è stato condannato in abbreviato a 15 anni per omicidio volontario, detenzione di pistola con matricola abrasa e ricettazione. Ha potuto aderire a un rito alternativo perché non erano contestate aggravanti.

Il gup Federica Gaudino ha riconosciuto l’attenuante della provocazione da parte della vittima. Il pm Giampiero Golluccio aveva chiesto una condanna a 17 anni e 8 mesi, mentre il difensore Emanuele Occhipinti aveva invocato la legittima difesa e in subordine la derubricazione in eccesso colposo di legittima difesa, invocando comunque l’attenuante della provocazione.

«Di fronte a questa tragedia non c’è sentenza che possa risarcire e non ci si accontenterebbe neppure la pena di morte», ha dichiarato dopo il verdetto il fratello della vittima, Salvatore Guerrisi, cheracconta di essere rimasto ferito di striscio al gomito da un colpo di pistola (le lesioni nei suoi confronti non sono però contestate). Con altri parenti si è costituito parte civile tramite gli avvocati Cristina Maccari, Giuseppe Torchia e Marco Mazzeo. Per loro il gup ha disposto un risarcimento provvisionale di 35mila euro a testa.

Che cosa è successo il 28 dicembre 2024

Quel giorno Roberto Guerrisi si era presentato una prima volta alla Db Car nella mattinata, dopo che la sera precedente la figlia era stata picchiata dal fidanzato, Luigi Bonfiglio, figlio di Domenico, titolare della ditta. «Cercava una vendetta violenta», scrive il gip Stefano Storto nell’ordinanza di custodia cautelare.

Il 42enne aveva trovato solo Modaffari e se n’era andato. Si era ripresentato alle 14, quando sul piazzale c’erano Luigi Bonfiglio, il padre Domenico, lo zio Modaffari e il fidanzato senegalese della sorella. Ne erano nate una discussione e poi una colluttazione, nel corso della quale Guerrisi aveva sferrato un pugno a Domenico Bonfiglio e una coltellata alla spalla del ragazzo africano. Poi Roberto Guerrisi si era allontanato. Ma si era ripresentato mezz’ora più tardi, insieme a sette parenti. Stavolta il cancello della ditta era chiuso e così il diverbio fra i due gruppi familiari si era svolto con la barriera di mezzo.