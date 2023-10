Preso grazie alle telecamere un ladro seriale di bici a Romano

Da Covo dove abita è venuto a Romano per razziare le biciclette , mettendo però a segno i colpi in zone dove non c’è la videosorveglianza collegata alla polizia locale. Ma ha ignorato la presenza di altre videocamere private in funzione. L’ultimo colpo risaliva a pochi giorni fa, con il furto di due biciclette. L’uomo, coperto da un cappuccio e da una sciarpa, ne aveva poi abbandonata una nei pressi di via Indipendenza a Romano.

Ladro individuato grazie alle telecamere

B&b irregolare, maxi multa

Accanto a questa indagine, la polizia locale di Romano ha poi scoperto un b&b abusivo: il tutto grazie a diverse segnalazioni di andirivieni sospetti di persone asiatiche in un condominio nella zona di via Indipendenza. Gestito da un pakistano, in un trilocale erano stati allestiti 9 posti letto affittati ad altrettanti connazionali, tutti in regola con il permesso di soggiorno. L’attività non era però autorizzata né in regola con le normative per l’ospitalità di extracomunitari, alcuni ufficialmente domiciliati a Covo. Sono state comminate multe per oltre 2.400 euro. Ha invece rimediato 500 euro di multa la titolare di un bar della zona nord di Romano: aveva organizzato un karaoke non autorizzato.