Rapinata e picchiata in strada a Romano: arrestato un 25enne - Video

È stato arrestato il presunto autore della violenta rapina avvenuta il 3 febbraio scorso a Romano di Lombardia ai danni di una donna di 79 anni, la signora Santina Farina. I Carabinieri, al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Bergamo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne residente a Seriate, già noto alle forze dell’ordine.

I gravi traumi al volto dopo l’aggressione

L’episodio risale al pomeriggio del 3 febbraio. La donna, dopo aver prelevato 200 euro allo sportello bancomat della filiale Bpm di via Rubini e aver fatto alcuni acquisti in un supermercato vicino, stava rientrando a casa. Intorno alle 14.20, mentre attraversava il vicolo pedonale tra via Indipendenza e via Isonzo, è stata colpita violentemente alla nuca da un uomo che la stava pedinando. L’anziana è caduta a terra battendo il volto sull’asfalto, mentre l’aggressore le ha strappato la borsa con denaro, documenti, carte di pagamento e cellulare. Soccorsa dai sanitari, la vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso con gravi traumi al volto.

La fuga in treno a Treviglio

Le indagini dei Carabinieri, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadini, hanno ricostruito il pedinamento della donna dall’area bancomat fino al luogo dell’aggressione e la successiva fuga dell’uomo verso la stazione ferroviaria. Il sospettato ha poi raggiunto Treviglio in treno, dove ha utilizzato la carta bancomat della vittima effettuando tre prelievi per un totale di 1.300 euro.