Cronaca / Pianura Giovedì 05 Marzo 2026

Rapinata e picchiata in strada a Romano: arrestato un 25enne - Video

IL CASO. L’uomo aveva pedinato l’anziana, aggredendola in pieno giorno dopo un prelievo al bancomat.

È stato arrestato il presunto autore della violenta rapina avvenuta il 3 febbraio scorso a Romano di Lombardia ai danni di una donna di 79 anni, la signora Santina Farina. I Carabinieri, al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Bergamo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne residente a Seriate, già noto alle forze dell’ordine.

I gravi traumi al volto dopo l’aggressione

L’episodio risale al pomeriggio del 3 febbraio. La donna, dopo aver prelevato 200 euro allo sportello bancomat della filiale Bpm di via Rubini e aver fatto alcuni acquisti in un supermercato vicino, stava rientrando a casa. Intorno alle 14.20, mentre attraversava il vicolo pedonale tra via Indipendenza e via Isonzo, è stata colpita violentemente alla nuca da un uomo che la stava pedinando. L’anziana è caduta a terra battendo il volto sull’asfalto, mentre l’aggressore le ha strappato la borsa con denaro, documenti, carte di pagamento e cellulare. Soccorsa dai sanitari, la vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso con gravi traumi al volto.

La fuga in treno a Treviglio

Le indagini dei Carabinieri, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadini, hanno ricostruito il pedinamento della donna dall’area bancomat fino al luogo dell’aggressione e la successiva fuga dell’uomo verso la stazione ferroviaria. Il sospettato ha poi raggiunto Treviglio in treno, dove ha utilizzato la carta bancomat della vittima effettuando tre prelievi per un totale di 1.300 euro.

Dai fotogrammi e da alcuni dettagli dell’abbigliamento gli investigatori sono risaliti al 25enne, già con precedenti per rapine ai danni di anziani e sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati gli indumenti indossati durante la rapina, l’ombrello usato per coprirsi e il cellulare della vittima. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e indebito utilizzo di carta bancomat. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso in pochi giorni di individuare e fermare il presunto responsabile.

Romano di Lombardia
Bergamo
Seriate
Treviglio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Processo
Sociale
Morte
Questioni sociali (generico)
Santina Farina
Carabinieri
Procura di Bergamo
Bpm