«Rapinato di 6 mila euro appena uscito dalla banca». Denunciato per simulazione di reato

I carabinieri di Dalmine hanno denunciato a piede libero per simulazione di reato l’uomo di 57 anni che giovedì 14 luglio aveva raccontato di aver subito una rapina. L’uomo, residente nel Milanese, aveva denunciato che giovedì mattina, appena uscito dall’agenzia della banca Crédit Agricole di Dalmine dove aveva prelevato agli sportelli 6 mila euro, era stato affrontato da un rapinatore armato di taglierino che oltre a ferirlo leggermente gli aveva portato via la busta contenente i soldi. I militari dell’Arma subito dopo hanno approfondito le indagini sul racconto dell’uomo, che secondo la ricostruzione presentava alcune incongruenze. Effettuati controlli anche attraverso le telecamere che sorvegliano la zona, i militari lo avrebbero messo alle strette: l’uomo avrebbe quindi confessato la messa in scena.