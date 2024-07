Recuperato nell’Adda il corpo di Claudio Togni - Foto

Proprio nella giornata di sabato 6 luglio i vigili del fuoco avevano effettuato le prime immersioni nel fiume Adda alla ricerca d Togni, ma senza esito: i sommozzatori si erano immersi per la prima volta per effettuare le operazioni che nei giorni precedenti i locali fenomeni di maltempo e la corrente troppo forte del fiume avevano ostacolato.

Sabato le prime immersioni

Nei giorni scorsi i tecnici avevano lavorato nel tentativo di contenere la potenza della corrente: l’acqua era stata fatta uscire dagli sbarramenti e per ridurne la quantità deviata nei canali. Le ricerche di sabato, invece, erano state caratterizzate dalle ispezioni lungo le sponde nella zona di Concesa di Trezzo, dove si è verificato l’incidente: nessun esito dalle immersioni dei sub dei Vigili del fuoco di Milano e del Nucleo sommozzatori volontari di Treviglio, impegnati da mezzogiorno e fino alle 14,30 quando, per il previsto peggioramento delle condizioni atmosferiche, le centrali sono state aperte per far scorrere acqua, inducendo gli operatori a sospendere le ricerche.

L’incidente nove giorni fa

L’episodio che ha avuto come vittima Claudio Togni si è verificato nove giorni fa, alle 8,30, nella diga di proprietà della Italgen di Villa di Serio. Il tecnico di Paladina al momento dell’accaduto era dotato di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale: scarpe antinfortunistiche, l’imbragatura con attaccate corde e moschettoni per agganciarsi alla linea vita che corre lungo tutta la lunghezza dello sbarramento. Insieme a due colleghi era impegnato a inserire nella diga i palconcelli, ossia le assi di legno utilizzate per chiudere lo sbarramento. Ed è a quel punto che è caduto nel fiume venendo subito trascinato a valle in un tratto in cui l’acqua forma della rapide fra le rocce per circa 200 metri, fino alla passerella pedonale «Padre Samuele Testa».