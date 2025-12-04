Rider fermato senza patente: moto sequestrata e 6.000 euro di sanzioni

Un controllo dedicato alla sicurezza stradale ha portato gli agenti del Distretto di Polizia Locale Bassa Bergamasca Orientale di Romano a fermare un rider trentenne di origine egiziana che stava effettuando consegne in città con una moto completamente irregolare. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida. Il mezzo utilizzato, inoltre, era sprovvisto di assicurazione obbligatoria e non aveva superato la revisione periodica. Una serie di violazioni gravi che hanno portato al sequestro immediato del veicolo e a sanzioni amministrative per circa 6.000 euro.