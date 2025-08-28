Romano, aggrediscono un giovane e lo investono: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento per due ragazzi

Il 26 agosto 2025 i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Treviglio, con il supporto della Stazione di Romano di Lombardia, hanno notificato a due ragazzi italiani – rispettivamente di 18 e 20 anni – un’ordinanza di divieto di avvicinamento.

I due sono ritenuti responsabili, in concorso, del reato di tentato omicidio ai danni di un giovane di 24 anni. La misura cautelare prevede l’applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima e dai luoghi da lei abitualmente frequentati.

La vittima aggredita in strada per futili motivi e colpito più volte con un tirapugni rudimentale, un ombrello e perfino con un cartello della segnaletica stradale

L’aggressione dell’8 agosto

L’indagine è scaturita da un episodio avvenuto l’8 agosto scorso a Romano di Lombardia. Quel giorno un ragazzo era stato aggredito in strada per futili motivi e colpito più volte con un tirapugni rudimentale, un ombrello e perfino con un cartello della segnaletica stradale.

La situazione è degenerata quando la vittima, tentando di fuggire, è stata investita da un’autovettura guidata dagli stessi aggressori. Fortunatamente il giovane è sopravvissuto, riportando lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Le indagini dei carabinieri