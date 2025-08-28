Burger button
Cronaca / Pianura
Giovedì 28 Agosto 2025

Romano, aggrediscono un giovane e lo investono: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento per due ragazzi

IL CASO. Due ragazzi di 18 e 20 anni sono stati raggiunti da un’ordinanza di divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico dopo una violenta aggressione avvenuta a Romano l’8 agosto. La vittima un 24enne, i due sono indagati per tentato omicidio.

Redazione Web
Redazione Web
Un mezzo dei carabinieri in una foto di repertorio
Un mezzo dei carabinieri in una foto di repertorio

Romano

Il 26 agosto 2025 i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Treviglio, con il supporto della Stazione di Romano di Lombardia, hanno notificato a due ragazzi italiani – rispettivamente di 18 e 20 anni – un’ordinanza di divieto di avvicinamento.

I due sono ritenuti responsabili, in concorso, del reato di tentato omicidio ai danni di un giovane di 24 anni. La misura cautelare prevede l’applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima e dai luoghi da lei abitualmente frequentati.

La vittima aggredita in strada per futili motivi e colpito più volte con un tirapugni rudimentale, un ombrello e perfino con un cartello della segnaletica stradale

L’aggressione dell’8 agosto

L’indagine è scaturita da un episodio avvenuto l’8 agosto scorso a Romano di Lombardia. Quel giorno un ragazzo era stato aggredito in strada per futili motivi e colpito più volte con un tirapugni rudimentale, un ombrello e perfino con un cartello della segnaletica stradale.

La situazione è degenerata quando la vittima, tentando di fuggire, è stata investita da un’autovettura guidata dagli stessi aggressori. Fortunatamente il giovane è sopravvissuto, riportando lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Treviglio sono riusciti a ricostruire nel dettaglio la dinamica e a individuare la responsabilità dei due giovanissimi. Gli elementi raccolti sono stati trasmessi al pm, che ha chiesto al gip l’adozione di misure cautelari. Richiesta che è stata accolta, portando così all’applicazione delle restrizioni nei confronti degli indagati.

