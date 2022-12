Rosso stop a Zingonia, nei primi due mesi multati 1.600 automobilisti

Crescono i malumori a Zingonia, nei confini di Verdellino, per il semaforo Rosso stop voluto dall’Amministrazione comunale all’incrocio fra corso Asia e corso Europa, strada a intenso traffico: dal giorno in cui è entrato in funzione, il 6 ottobre, al 10 dicembre sono stati 1.600 i multati. Molti verbali stanno arrivando in questi giorni a casa degli automobilisti o camionisti fotografati in fallo. E in tanti si stanno recando al comando di polizia locale a chiedere spiegazioni.