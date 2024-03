Scende dall’auto e muore travolto da un tir sull’A4

L’uomo viaggiava in direzione Venezia quando è stato travolto da un tir guidato da un 42enne di Verona che si è trovato improvvisamente davanti il 60enne e non ha potuto fare nulla per evitarlo. Non è chiaro il motivo per cui l’uomo sarebbe sceso dalla sua vettura. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti.