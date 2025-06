Schianto in Brebemi, non ce l’ha fatta il 50enne di Cologno

Era stato soccorso lungo la carreggiata della Brebemi in gravi condizioni, tanto che il personale medico e i volontari dell’ambulanza lo avevano trovato in arresto cardiaco e lo avevano rianimato per diverso tempo, in modo da caricarlo sull’elicottero decollato da Milano e ricoverarlo d’urgenza all’ospedale Niguarda. Ma per il 50enne di Cologno al Serio rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto martedì 17 giugno in Brebemi, nel tratto milanese tra Albignana e Trecella, non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere durante la notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno.

Tragico epilogo dopo il grave incidente

Era stato trovato in arresto cardiocircolatorio e rianimato sul posto dai soccorritori. Che fosse in gravi condizioni, i soccorritori intervenuti lungo la A35 martedì 17 giugno lo avevano capito fin da subito. Ma avevano fatto tutto il possibile per rianimarlo e affidarlo alle cure del personale del Niguarda di Milano. Le sue condizioni, però, erano troppo gravi ed è deceduto a meno di 24 ore dal tragico incidente in cui è rimasto coinvolto insieme a un altro bergamasco, un 52enne di Osio Sotto, che invece si trovava alla guida di un autoarticolato.

Lo schianto in Brebemi

Due i mezzi coinvolti: un furgonee un autoarticolato. Sul primo viaggiava il 50enne di Cologno, sull’altro il 52enne di Osio Sotto. La chiamata al 112, numero unico delle emergenze, era scattata intorno alle 11,50 di martedì 17 giugno dalla carreggiata della Brebemi (nel tratto milanese) in direzione Brescia. Due i mezzi coinvolti: un furgone e un autoarticolato. Sul primo viaggiava il 50enne di Cologno, sull’altro il 52enne di Osio Sotto. Stando alle ricostruzioni degli agenti della Polstrada di Chiari, competenti per l’intero tratto autostradale della A35, sarebbe stato il 50enne di Cologno al Serio a tamponare il mezzo pesante. Lo scontro è stato molto violento e all’arrivo dei soccorritori il 50enne di Cologno era in arresto cardiocircolatorio. Rianimato sul posto, è stato portato in eliambulanza al Niguarda, mentre il conducente dell’autoarticolato, che aveva riportato un trauma a uno degli arti superiori ma non si trovava in gravi condizioni, è stato ricoverato all’ospedale di Treviglio.

Alcool test e dinamica ancora al vaglio