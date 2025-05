Schianto tra un furgone e uno scooter, muore 66enne di Martinengo

Nello schianto frontale il suo scooter è stato sbalzato in un campo dopo l’impatto con un furgone che viaggiava in direzione opposta: un uomo di 66 anni, Gian Alberto Russi, originario di Martinengo, è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.35 di giovedì 22 maggio sulla ex strada provinciale 99.