Schianto con l’auto in A4, giovane cuoco muore dopo 12 giorni

Verso le 5.30, sulla carreggiata in direzione Venezia, sulla zona c’era nebbia e per cause da accertare l’auto condotta dal giovane è finita contro il jersey che divide i due sensi di marcia. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso (ambulanze e automedica), i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e gli agenti della polizia stradale di Seriate che ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione le cause e la dinamica dell’incidente. Andon era stato portato in codice rosso al «Papa Giovanni», un passeggero dell’auto, 20 anni, in codice giallo al «Bolognini» di Seriate.