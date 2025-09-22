Scontro tra tir e furgone, quattro feriti e traffico in tilt a Barbata - Foto

L’INCIDENTE. Fortunatamente le quattro persone coinvolte hanno riportato ferite lievi. Lo schianto tra un camion e un furgone sulla variante di Isso.

Un incidente ha causato lunghe code nella mattinata di lunedì 22 settembre a Barbata, nella Bassa Bergamasca: intorno alle 7.30 un tir e un furgone si sono scontrati sulla variante di Isso.Completamente distrutto il furgoncino.

Lo schianto aIsso

(Foto di Luca Cesni) Coinvolte quattro persone, fortunatamente senza conseguenze gravi: si tratta di due giovani di 27 e 30 anni e di due uomini di 55 e 57 anni. Sul posto i vigili del fuoco e la Radiomobile di Treviglio oltre a diverse ambulanze e auto mediche.