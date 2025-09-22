Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 22 Settembre 2025

Scontro tra tir e furgone, quattro feriti e traffico in tilt a Barbata - Foto

L’INCIDENTE. Fortunatamente le quattro persone coinvolte hanno riportato ferite lievi. Lo schianto tra un camion e un furgone sulla variante di Isso.

Redazione Web
Redazione Web
Completamente distrutto il furgone coinvolto nello scontro
Completamente distrutto il furgone coinvolto nello scontro

Barbata

Un incidente ha causato lunghe code nella mattinata di lunedì 22 settembre a Barbata, nella Bassa Bergamasca: intorno alle 7.30 un tir e un furgone si sono scontrati sulla variante di Isso.Completamente distrutto il furgoncino.

Lo schianto aIsso
Lo schianto aIsso
(Foto di Luca Cesni)

Coinvolte quattro persone, fortunatamente senza conseguenze gravi: si tratta di due giovani di 27 e 30 anni e di due uomini di 55 e 57 anni. Sul posto i vigili del fuoco e la Radiomobile di Treviglio oltre a diverse ambulanze e auto mediche.

Sul luogo dell’incidente anche l’elisoccorso decollato da Brescia, i feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Bergamo con ferite lievi. La strada è stata chiusa nel tratto coinvolto dallo schianto e il traffico è stato deviato sul centro di Isso fino alla tarda mattinata.

