Senza assicurazione e con la patente falsa: scatta la multa da 6mila euro

Quando gli agenti della polizia locale del Corpo intercomunale di Brembate, Capriate e Boltiere lo hanno fermato in sella al suo motociclo Kymco 250 dopo averlo visto procedere in maniera piuttosto insicura, ha esibito una «International driver’ s license», fantomatico documento di guida internazionale che ha subito insospettito i poliziotti . Infatti il documento si è rivelato del tutto falso anche da una perizia dell’Ufficio falsi documentali della polizia locale di Bergamo, cui è stato inviato dai colleghi di Brembate per una verifica. Così il motociclista, un cittadino nigeriano residente in provincia di Monza e Brianza fermato l’altro pomeriggio sulla provinciale 184 a Brembate, è stato denunciato per guida senza la patente (in quanto mai conseguita) e il documento è stato sottoposto a sequestro penale . Non solo.