Si ribalta una cisterna con acido solforico: statale chiusa a Caravaggio

Il conducente del mezzo non ha riportato ferite ed è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, ora presenti con il nucleo Nbcr (nucleare batteriologico chimico radiologico) da Milano e Bergamo. Nell’incidente non c’è stato sversamento di liquido . Il contenuto della cisterna dovrà essere travasato in un altro camion e ciò richiederà diverse ore. Motivo per cui Anas ha chiuso la statale. Il mezzo pesante era diretto a una vicina ditta chimica . Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

«Causa incidente la Statale 11 è chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via Panizzardo e l’intersezione con via Marconi sul territorio di Fornovo – spiega il sindaco Claudio Bolandrini sui profili social –. Un’autocisterna che trasportava acido solforico è uscita di strada ed è finita nel vicino fosso. Non si registrano danni all’ambiente perché a seguito dell’impatto non vi sono stati sversamenti di sostanze chimiche all’esterno. I Vigili del fuoco prontamente intervenuti con unità speciali, insieme a Carabinieri e Polizia locale, stanno provvedendo allo svuotamento della cisterna per poi procedere alla rimozione in sicurezza del mezzo. La viabilità rimarrà pertanto interdetta fino al termine dei lavori».