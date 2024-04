Si ribalta una cisterna a Caravaggio: stop al traffico sulla Padana superiore

Un camion cisterna si è ribaltato in via Mozzanica a Caravaggio poco prima delle 5 di lunedì 29 aprile: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, l’Nbcr (Nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) di Milano e i Volontari di Treviglio. I Vigili del fuoco si sono occupati del travaso della cisterna che trasportava acido solforico: ci sarebbe uno sversamento di 270 quintali di materiale su strada. I Vigili del fuoco sono anche impegnati a riposizionare su strada il mezzo. Illeso il conducente di 52 anni ricoverato per accertamenti all’ospedale di Treviglio.

La Padana superiore è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, all’altezza di Caravaggio. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.