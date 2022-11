Si ribalta con l’auto e finisce sulla pista ciclabile, illeso un 42enne a Caravaggio

Ha fatto tutto da solo e fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti gravi. Poco dopo le 16 di domenica 6 novembre un 42enne, alla guida di un’Audi Q2, stava viaggiando in direzione di Caravaggio quando, sulla provinciale 132, ha perso il controllo della vettura. Appena uscito dal sottopasso della Brebemi, ha urtato la rotatoria , sfondato il guard-rail ribaltandosi e finendo sulla pista ciclabile dove fortunatamente non stava transitando nessuno.