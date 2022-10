Sopravvissuto al Covid, va in pensione l’ispettore Ferrari: «Vita intensa, ma rifarei ogni cosa»

Nei primi giorni della pandemia, quelli più duri del marzo del 2020, non aveva esitato a scendere nelle strade di Treviglio per invitare le persone a restare in casa durante il primo lockdown. Una foto di quei giorni lo ritrae in una centralissima via Roma raramente deserta, mentre cammina accanto al collega e amico Angelo Lino Murtas, allora dirigente del commissariato. Proprio in quei frangenti, mentre invitava tutti a stare in casa per evitare il Covid-19, fu lui ad ammalarsi.