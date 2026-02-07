Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 07 Febbraio 2026

Spara per strada, panico a Cologno al Serio: scherzo tra 20enni

IL CASO. Nella notte del 29 gennaio, un 20enne di Cologno al Serio, impugnando una pistola, ha sparato alcuni colpi per strada, creando allarme e numerose segnalazioni al 112.

Redazione Web
Redazione Web
La pistola utilizzata a Cologno al Serio
La pistola utilizzata a Cologno al Serio

Cologno al Serio

Ha creato allarme a Cologno al Serio, sparando dei colpi di pistole per strada. Il fatto è avvenuto nella notte del 29 gennaio e responsabile del gesto è un 20enne di Cologno al Serio: impugnando una pistola, ha sparato i colpi che hanno provocato paura tra gli abitanti della zona e numerose segnalazioni al 112.

Rintracciati dalle telecamere

I carabinieri della Stazione di Urgnano hanno così avviato le indagini. Nella stessa giornata, grazie ai filmati acquisiti attraverso il sistema di videosorveglianza urbana, che ritraevano il giovane intento ad esplodere dei colpi in direzione di un altro uomo a bordo di un’autovettura, i due uomini sono stati identificati.

Entrambi sono stati denunciati e dovranno rispondere di procurato allarme, accensioni ed esplosioni pericolose e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

E’ stata così ricostruita la dinamica dei fatti: secondo quanto emerso, si trattava di uno scherzo di pessimo gusto messo in atto dal 20enne e da un suo amico 23enne. Entrambi sono stati denunciati e dovranno rispondere di procurato allarme, accensioni ed esplosioni pericolose e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Le relative perquisizioni hanno permesso di sequestrare la pistola utilizzata: si tratta di una pistola a salve, priva di tappo rosso e perfettamente identica ad una pistola vera.

