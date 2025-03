Spirano, morì sul lavoro travolto da un camion in retromarcia: due condanne per omicidio colposo

Due persone sono state condannate per omicidio colposo dal tribunale di Bergamo martedì 25 marzo per l’incidente che costò la vita a Sergio Persico, 53 anni, di Orio al Serio, travolto da un camion in retromarcia sul piazzale dell’azienda De Berg di Spirano. Il camionista A. B., 46 anni, di Comun Nuovo, ha rimediato un anno e 4 mesi con pena sospesa; due anni al titolare della ditta, L. D. T., 82enne di Milano.