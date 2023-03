«Strani viavai nei garage del palazzo»: la Polizia locale trova 61 chili di hashish

Un maxi sequestro di hashish è stato messo a segno lunedì mattina, a Osio Sotto, dal comando intercomunale di Polizia locale di Osio Sotto -Osio Sopra - Levate in collaborazione con il comando di Bergamo. In un garage di un condominio in via Diaz sono stati trovati più di 60 chilogrammi di hashish divisi in panetti di varia dimensione . Il proprietario del box, un marocchino di 37 anni, regolarmente residente in paese da qualche anno e con qualche piccolo precedente alle spalle non legato allo spaccio, è stato arrestato e condotto in carcere a Bergamo. L’operazione che sta dietro il maxi sequestro è partita qualche giorno fa in seguito a delle segnalazioni .