Studenti dell’Oberdan di Treviglio in scena nello spot per dire no al bullismo - VIDEO

Uno spot contro il bullismo è stato presentato e proiettato il 29 novembre nella sala consiliare del Comune di Treviglio. Un’opera del regista Davide Loria su sceneggiatura di Ruben Ardenghi, entrambi 27enni. Ventotto secondi di spot, che ha come scenario il Cinema Anteo di Treviglio e attori alcuni studenti dell’istituto Oberdan. Nel filmato appare una ragazzina che entra nella multisala, prende un pacchetto di patatine e si avvicina a un gruppo di coetanei, che però l’accerchiano e la bullizzano, gettandole a terra l’involucro. Sconfortata e impaurita per quanto accaduto, la studentessa raggiunge una delle sale vuote e si siede in prima fila, venendo poi raggiunta da un ragazzo che le si mette accanto, imitato da altri giovani, e pronuncia la frase «Non sei solo contro il bullismo. Combattiamolo».