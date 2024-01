Sul treno per ricordare la tragedia di Pioltello. La beffa: convoglio in ritardo e poi soppresso

Fra i passeggeri del Cremona-Milano delle 5,32, il 25 gennaio 2024, c’erano il sindaco di Capralba Damiano Cattaneo e quello di Caravaggio Claudio Bolandrini insieme ai parenti delle vittime del disastro di esattamente sei anni fa, per l’annuale, ma sempre molto sentita, cerimonia di commemorazione. I primi cittadini hanno deposto un mazzo di fiori alla stazione di Capralba, dove il Cremona-Porta Garibaldi è arrivato alle 6.46 con 18 minuti di ritardo per delle anomalie rilevate sulla linea. Dopodiché, per la deposizione di due mazzi di fiori alle pietre di inciampo intitolate alle due vittime caravaggine, sono scesi alla stazione di Caravaggio dove il convoglio è arrivato con 28 minuti di ritardo. Il Cremona-Porta Garibaldi ha poi continuato la sua corsa solo fino a Treviglio: qui, infatti, è stato fermato per, come riferito ancora da Trenord, «esigenze tecniche di circolazione».