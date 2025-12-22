Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 22 Dicembre 2025

Tentata spaccata all’Iperal di Covo: ladri in fuga nei campi

LE INDAGINI. Il colpo intorno alle 2 tra domenica e lunedì 22 dicembre: in azione quattro o cinque malviventi con auto e furgone rubati. Il supermercato ha riaperto in tarda mattinata.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente
La vetrina sfondata all’Iperal di Covo: la spaccata nella notte tra il 21 e 22 dicembre
La vetrina sfondata all’Iperal di Covo: la spaccata nella notte tra il 21 e 22 dicembre
(Foto di Cesni)

Tentativo di spaccata nella notte all’Iperal di Covo, lungo la Strada statale Soncinese. Il colpo è avvenuto intorno alle 2 tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre. Ad agire sarebbero stati quattro o cinque malviventi, tutti con il volto travisato. I ladri hanno utilizzato un’auto e un furgone risultati rubati per sfondare la porta d’ingresso del supermercato. Una volta all’interno sono riusciti ad agganciare la cassaforte collocata sotto il bancone dell’accoglienza, nel tentativo di trascinarla all’esterno con il furgone.

Il colpo però non è andato a segno: l’attivazione dell’allarme e il rapido intervento delle forze dell’ordine hanno costretto i malviventi alla fuga. Il gruppo si è allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce nei campi circostanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le pattuglie del Radiomobile di Treviglio e di Romano di Lombardia, che hanno avviato le indagini. Il supermercato, dopo i rilievi e gli interventi necessari, ha riaperto regolarmente nella tarda mattinata di oggi.

