Tir investe ciclista e poi scappa: rintracciato, ritirata la patente

Ha investito un ciclista durante un sorpasso e poi con il suo autoarticolato, anziché fermarsi a prestare soccorso, si è dileguato. Ma il camionista è stato poi rintracciato dagli agenti del Corpo di polizia intercomunale di Brembate, Capriate San Gervasio e Boltiere. L’incidente proprio a Boltiere, in via Cardinale Testa, attorno alle 10 di venerdì scorso: mercoledì 12 luglio la denuncia dell’autotrasportatore. Il ciclista, un pensionato abitante in paese, stava percorrendo il tratto urbano dell’ex statale 525 quando, all’altezza del supermercato Conad, alle porte di Boltiere, è stato investito durante un azione di sorpasso da parte del tir.

Sul posto erano intervenute due pattuglie della locale. Al loro arrivo il camion si era allontanato. Il ciclista, a seguito dell’urto, era caduto a terra, rimanendo ferito in maniera seria. Soccorso dal personale del 118, era stato trasportato al Pronto soccorso del vicino policlinico di Zingonia per le cure del caso. Contestualmente la polizia locale avviava una immediata attività d’indagine per rintracciare il mezzo coinvolto e identificare il conducente, acquisendo le dichiarazioni dei testimoni ed esaminando le immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza comunale che avevano filmato integralmente l’incidente stradale senza lasciare alcun dubbio sulla dinamica dell’investimento.