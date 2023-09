Tir nella scarpata, muore camionista. «Quel punto è troppo pericoloso»

Il frontale con un’auto, le barriere di protezione che non hanno retto all’urto del mezzo pesante e poi l’impatto, prima sui binari della ferrovia e poi sulla ciclopedonale, dopo un tragico salto nel vuoto.Marco Frassi, autotrasportatore di 50 anni di Pisogne, è morto nel drammatico incidente a Marone, all’imbocco della galleria Trentapassi lungo la Sp 510, arteria «veloce» molto utilizzata anche da chi vive tra le valli bergamasche e l’alto Sebino bergamasco.

«Abbiamo visto il tir precipitare»

È stato trovato senza vita in quello che restava della cabina di guida del semirimorchio precipitata nella scarpata al di sotto della provinciale. Lo schianto poteva diventare un disastro se in quel preciso istante lungo i binari della Brescia-Iseo-Edolo fosse passato un treno carico di studenti e pendolari, o se sulla litoranea sottostante fosse transitato uno dei mezzi dell’azienda Fratelli Fenaroli di Grassobbio, che stava preparando il fondo della Vello-Toline per la posa del nuovo asfalto. «Alcuni dei nostri hanno visto il tir precipitare dalla scarpata. Il rimorchio si è staccato ed è finito nel lago, la motrice è rimasta in bilico sulla roccia al di sotto della pedonale. Non voglio pensare a cosa sarebbe successo se fossero passati un attimo prima». A parlare è Silvano Fenaroli, di Predore, titolare dell’azienda incaricata da Enel di asfaltare la ciclopedonale dopo la sostituzione di alcuni cavi elettrici. Ieri mattina erano in otto in cantiere, tutti residenti nell’hinterland di Bergamo, salvo il titolare.

L’incidente all’imbocco della galleria Trentapassi lungo la Sp 510, arteria «veloce» molto utilizzata anche da chi vive tra le valli bergamasche e l’alto Sebino bergamasco «Ero passato poco prima su un camion carico di asfalto – ha raccontato Fenaroli, ancora provato –. Gli altri stavano arrivando da Vello sul furgone. Hanno assistito alla scena dalla ciclabile ed è grazie alla prontezza di Luca, il caposquadra, che si sono fermati per tempo. Hanno chiamato il 112 per allertare i soccorsi e bloccare i treni. Siamo stati fortunati: prima di tornare a casa sono andato in chiesa a Marone e ho acceso un cero».

La ricostruzione dell’incidente