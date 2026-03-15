Tragedia a Caravaggio, scontro tra quattro auto: due morti

Tragedia a Caravaggio intorno all'ora di pranzo di domenica 15 marzo. Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli, sulla provinciale Rivoltana all’altezza del ristorante Podere Montizzolo. Si registrano anche diversi feriti.

Due elicotteri intervenuti per il soccorso dei feriti

(Foto di Cesni)

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 12.30: sul posto due automediche, quattro ambulanze e due elicotteri di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Secondo le prime ricostruzioni, le due persone decedute viaggiavano a bordo di un’auto che, dopo lo scontro, è finita in un canale irriguo che costeggia la provinciale Rivoltana.